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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    isyan etti

    Caner Erkin isyan etti
    Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı hakemlerin kararlarına sinirlenerek, itiraz edince sarı kart gören isimler arasına katıldı. Caner maçın son düdüğünün ardından Alper Ulusoy'un yanına giderek bir şeyler söyledi. Tecrübeli oyuncu, daha önce 6 maç ceza almıştı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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