Bitmeyen fobi
Siyah-beyazlılar, Atiba’nın ‘şans’ golüyle öne geçtiği maçta, Adis Jahovic’e engel olamadı. Zirve yarışında yara alan Kartal; bu sezon 12 dış saha maçında 5 kez berabere kalırken, 3 yenilgi yaşadı
SADECE 4 KEZ KAZANDI
Ömer Ali ile kaçan fırsatın ardından 60'ta sahneye çıkan Adis Jahovic sert ve dügün bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. Ardından top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Ancak iki takım da başka gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Atiker Konyaspor ise 21 puana ulaştı. Deplasmanda iki puan daha bırakan Kara Kartal'ın bu sezon dış sahadaki toplam kaybı 19 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar oynadığı 12 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alabildi. 5 beraberlik elde edip, 3 mağlubiyet yaşadı.
CUMA KABUSU
Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 10 cuma maçının sadece birini kazanabildi. 7 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 20 puan kaybetti. Bu sezon ise oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kaldı, birinde yenildi birini kazandı, 11 puan kaybetti.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
Bitmeyen fobi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.