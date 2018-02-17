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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bitmeyen fobi

    Bitmeyen fobi

    Siyah-beyazlılar, Atiba’nın ‘şans’ golüyle öne geçtiği maçta, Adis Jahovic’e engel olamadı. Zirve yarışında yara alan Kartal; bu sezon 12 dış saha maçında 5 kez berabere kalırken, 3 yenilgi yaşadı

    Spor Toto Süper Lig'de , deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda adeta tek kale oynadı. 27. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutta Atiba Hutchinson'a çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. Kara Kartal bu yarıda iki kez Anderson Talisca, birer kez de Jeremain Lens ve Vagner Love ile 4 gollük fırsatta ya kaleci Serkan Kırıntılı'ya takıldı, ya da çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda Atiker Konyaspor da açık futbolu tercih edince, mücadeleye denge maça da heyecan geldi.

    SADECE 4 KEZ KAZANDI
    Ömer Ali ile kaçan fırsatın ardından 60'ta sahneye çıkan Adis Jahovic sert ve dügün bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. Ardından top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Ancak iki takım da başka gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Atiker Konyaspor ise 21 puana ulaştı. Deplasmanda iki puan daha bırakan Kara Kartal'ın bu sezon dış sahadaki toplam kaybı 19 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar oynadığı 12 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alabildi. 5 beraberlik elde edip, 3 mağlubiyet yaşadı.

    CUMA KABUSU
    Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 10 cuma maçının sadece birini kazanabildi. 7 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 20 puan kaybetti. Bu sezon ise oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kaldı, birinde yenildi birini kazandı, 11 puan kaybetti.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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