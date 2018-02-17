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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'tan flaş Talisca hamlesi!

    Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!

    Kulübü, Anderson Talisca'nın maçında gördüğü sarı kartla ilgili TFF'ye itirazda bulunacak.

    Kulübü, maçında sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Anderson Talisca için Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu ve Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak.

    Beşiktaş, pazartesi günü Talisca'nın haksız yere kart gördüğü gerekçesiyle TFF'ye itirazını bildirecek. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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