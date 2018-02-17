Beşiktaş'ta gözler Devler Ligi'ne çevrildi

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı duyuruldu.

Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.