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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ta gözler Devler Ligi'ne çevrildi

    Beşiktaş'ta gözler Devler Ligi'ne çevrildi

    'de ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan 'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

    Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde 'nın ekibi ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı duyuruldu.

    , Bayern Münih maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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