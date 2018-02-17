Beşiktaş'ta gözler Devler Ligi'ne çevrildi
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı duyuruldu.
Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:51
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
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Yorum
Ssaa Pepenin verilmeyen kırmızısınıda verdircekmisiniz peki hayır dimi kuralları sizin isteğinize göre eğip büksünler demi
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Konyaspor'dan flaş açıklama: ''Haksızlığa uğrayan biziz...''
Toplam 26
Yorum
SERDAR AHMET BAYDAR ALİ TURAN TALİSCAYA YAPTIĞI SARI 2. SARIDAN KIRMIZI FİLİPİNOVİÇ TALİSCAYI ÇEKTİ DİREK KIRMIZI 9 KİŞİ SİZ NE OYNAYACAKTINIZ
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 26
Yorum
Aliço Talisca nın başka kartlık pozisyonları da var mesela ömer alinin kafa topuna ayak sokması. Bence de sarı iptal edilip kırmızı verilsin.
Beşiktaş'ta gözler Devler Ligi'ne çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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