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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    katliamı

    <a href="/index/alper-ulusoy?id=01b7921e-576b-41ca-a7e5-4c1cd6b1c26e" class="" rel="tag">Alper Ulusoy</a> katliamı

    Öne geçtiği maçta hakemin “Yuh!” dedirten kararlarıyla 1 puanla yetinen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Şok skor, Bayern Münih maçı öncesi moralleri bozarken, Pepe ve Talisca’nın F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi, geceyi iyice kabusa çevirdi

    Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp zirve yolunda altın değerinde 2 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar, heyecan fırtınası şeklinde geçen, zaman zaman yüksek gerilime sahne olan maçta 27'de Babel'in golüyle öne geçti. Golden sonra dünyaları kaçıran Kartal, 60'ta Jahovic'in golüne engel olamadı.

    1-1'den sonra iki taraf da pozisyonlardan yararlanamadı. Sarı kart gören Pepe ve Talisca, F.Bahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Konya'dan Filipovic'i atamayan Alper Ulusoy, Talisca'ya haksız sarı kart gösterip derbi dışı bıraktı! Kartal, deplasmanda kabus gördüğü bu sezon 5. kez bir cuma maçında puan kaybetti.

    İŞTE MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN KARARLAR
    Hakem Alper Ulusoy, gösterdiği kötü yönetimle maçın önüne geçti. Çorap söküğü gibi hata üstüne hata yapan Ulusoy karşılaşmanın ritmini kaldıramadı ve iki tarafı da yakan kararlara imza attı. Ulusoy, ilk olarak 'un ilk yarıda Jahovic ile bulduğu golde Pepe'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü saymadı.

    İkinci devrede de iki skandal daha yaptı. Beşiktaş'ın gol için yüklendiği 55. dakikada Talisca kendisine atılan pasa haraketlendi ancak Konyasporlu Ali Turan, sambacının ayağına basıp kendini yere bıraktı. Ulusoy da faulü Ali Turan yapmasına rağmen Konyaspor lehine karar verdi. Üstelik Talisca'ya bir de sarı kart çıkardı. Filmin koptuğu an ise 65. dakikada yaşandı.... Atılan uzun pasa hareketlenen Talisca, ceza alanına girmek üzereyken Filipovic, Brezilyalı oyuncuya arkadan sarılıp durdurmaya çalıştı; son adam olduğu için kırmızı kart görmesi gereken Konyasporlu futbolcuya sarı kart bile çıkmadı. Üstelik Filipovic ilk yarıda sarı görmüştü
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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