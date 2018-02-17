Alper Ulusoy katliamı
Öne geçtiği maçta hakemin “Yuh!” dedirten kararlarıyla 1 puanla yetinen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Şok skor, Bayern Münih maçı öncesi moralleri bozarken, Pepe ve Talisca’nın F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi, geceyi iyice kabusa çevirdi
1-1'den sonra iki taraf da pozisyonlardan yararlanamadı. Sarı kart gören Pepe ve Talisca, F.Bahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Konya'dan Filipovic'i atamayan Alper Ulusoy, Talisca'ya haksız sarı kart gösterip derbi dışı bıraktı! Kartal, deplasmanda kabus gördüğü bu sezon 5. kez bir cuma maçında puan kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN KARARLAR
Hakem Alper Ulusoy, gösterdiği kötü yönetimle maçın önüne geçti. Çorap söküğü gibi hata üstüne hata yapan Ulusoy karşılaşmanın ritmini kaldıramadı ve iki tarafı da yakan kararlara imza attı. Ulusoy, ilk olarak Konyaspor'un ilk yarıda Jahovic ile bulduğu golde Pepe'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü saymadı.
İkinci devrede de iki skandal daha yaptı. Beşiktaş'ın gol için yüklendiği 55. dakikada Talisca kendisine atılan pasa haraketlendi ancak Konyasporlu Ali Turan, sambacının ayağına basıp kendini yere bıraktı. Ulusoy da faulü Ali Turan yapmasına rağmen Konyaspor lehine karar verdi. Üstelik Talisca'ya bir de sarı kart çıkardı. Filmin koptuğu an ise 65. dakikada yaşandı.... Atılan uzun pasa hareketlenen Talisca, ceza alanına girmek üzereyken Filipovic, Brezilyalı oyuncuya arkadan sarılıp durdurmaya çalıştı; son adam olduğu için kırmızı kart görmesi gereken Konyasporlu futbolcuya sarı kart bile çıkmadı. Üstelik Filipovic ilk yarıda sarı görmüştü
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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