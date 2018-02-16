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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yavru Arslan’a takım aranıyor

    Yavru Arslan’a takım aranıyor
    'ın genç oyuncusu , son olarak FC Köln'ün U-19 takımında forma giyen kardeşi Koray için 'de takım arıyor. A takım seviyesinde hiç forma giymemiş olan 21 yaşındaki kardeşi için 1. Lig'den bazı ekiplerle görüşmeler yaptıysa da henüz bir sonuç çıkaramadı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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