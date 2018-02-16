Uçmaya devam

İkinci yarıdaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, düşme potasındaki rakibini geçerek yükselişini devam ettirmek amacında



Kara Kartallar, bugün de Konya'dan üç puan çıkarması durumunda, maç fazlasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşecek



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İkinci yarıdaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, düşme potasındaki rakibini geçerek zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. Kara Kartal, bugün de Konya'dan üç puan çıkarması durumunda, maç fazlasıyla Başakşehir ve F.Bahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

DIŞARDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, 4'er galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.



ZORLU SERİ BAŞLIYOR

16 Şubat Konyaspor-Beşiktaş (SL)

20 Şubat B. Münih-Beşiktaş (ŞL)

25 Şubat Beşiktaş-F.Bahçe (SL)

1 Mart Beşiktaş-F.Bahçe (TK)

5 Mart Trabzon-Beşiktaş (SL)

10 Mart Beşiktaş-G.Birliği (SL)

14 Mart Beşiktaş-B. Münih (ŞL)

18 Mart Başakşehir-Beşiktaş (SL)



Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.



Konya'da oynanan 16 karşılaşmanın 6'sını Beşiktaş kazandı, 8 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 mücadelede de ev sahibi ekip galip geldi. Konya'daki maçlarda konuk ekip Beşiktaş 26, ev sahibi ekip Konyaspor 18 gol attı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi.