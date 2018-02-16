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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Sevinçten ağlayacağım

    Sevinçten ağlayacağım

    ’a konuşan Fabricio, “ maçlarında üzüntüden ağlamıştım Kendime söz verdim, bu kez B. Münih maçlarında sevinçten ağlayacağım” dedi

    Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde 'ın futbolcuları bir anda popüler oldu. Hemen her gün siyah-beyazlı bir futbolcu yabancı basın organlarına röportaj veriyor. Son olarak da Fabri, 'da yayımlanan "Migrantes del" balon programına konuk oldu. İspanyol kaleci, Devler Ligi'ndeki maçları için iddialı konuşurken, siyah-beyazlı taraftarlara da övgüler yağdırdı. İşte Fabricio'nun çarpıcı açıklamaları:

    Dürüst olmak gerekirse 'da devam etseydim ne şampiyonluk görebilirdim, ne de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdim. Şimdi ise kariyerimin zirvesindeyim. Gelir gelmez şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum.

    Geçen sezon maçlarında üzüntüden ağlamıştım. Kendime söz verdim, bu kez Bayern maçlarında sevinçten ağlayacağım. Bayern maçlarında bana çok iş düşeceğini biliyorum. Bildiğim başka bir şey de, kariyerimin en önemli maçlarını oynayacağım. Hocamız Türkiye için efsane eski bir kaleci, bana inanılmaz bilgiler veriyor.

    'a birinci kaleci olarak gelmedim. Takımın kaptanının performansını yükseltmek adına ona alternatif olarak seçilmiştim. Ama öyle bir koçla çalışıyoruz ki, sadece en iyi olana forma veriyor. Onun gözünde oynamak için tek yapmanız gerek en iyi olduğunuzu göstermek.

    İnanılmaz bir taraftarımız var. Real, Barnebeu'da her zaman 1-0 önde başlar ya; biz stadımızda 2 hatta 3-0 önde başlıyoruz. İlk etapta takım arkadaşlarıma sesimi duyuramadığım için panikliyordum. Şimdi mimiklerle, el hareketleriyle veya gözlerimizle anlaşmanın yollarını bulduk. Eğer stadımızda sesinizi duyurarak anlaşmak isterseniz tüm yıl boğaz ağrısı çekebilirsiniz.

    Tarihe geçtik
    SÜPER Ligi kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif alıyoruz. Geçen sezon bir üst turun eşiğinden döndük. Bu sezon gruptaki performansımıza biz bile şaşardık. Her şey iyi gitti, çok iyi maçlar çıkardık ve hedefimize ulaşarak kulüp tarihine geçtik.

    Negredo farklı
    MATADOR lakaplı Alvaro bir fenomen! Çok iyi bir forvet ve insan. Geldiğinden beri rahat hissediyor. Kendisini aile ortamında hissediyor. Şampiyon takıma geldi. Taraftar seviyor çünkü maçlarda her şeyini veriyor.

    Hangi MİLLİ takıma gidecek?
    FABRİ'nin İspanya Milli Takım'ının kalesi için aday olduğu bir süredir konuşuluyordu. Ama Estadio Deportivo gazetesi sürpriz bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Uruguay pasaportu da bulunan Fabri'nin, 'nda Muslera'nın yerine çağrılacağı. Fabri ise böyle bir teklif gelmesi durumunda, "Buna negatif yönden bakamam. 'nda oynamak güzel olur" sözlerini kullandı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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