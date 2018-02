Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Beşiktaş'ın futbolcuları bir anda popüler oldu. Hemen her gün siyah-beyazlı bir futbolcu yabancı basın organlarına röportaj veriyor. Son olarak da Fabri, Canal Sur'da yayımlanan "Migrantes del" balon programına konuk oldu. İspanyol kaleci, Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçları için iddialı konuşurken, siyah-beyazlı taraftarlara da övgüler yağdırdı. İşte Fabricio'nun çarpıcı açıklamaları:



Dürüst olmak gerekirse La Liga'da devam etseydim ne şampiyonluk görebilirdim, ne de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdim. Şimdi ise kariyerimin zirvesindeyim. Gelir gelmez şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum.



Geçen sezon Dinamo Kiev maçlarında üzüntüden ağlamıştım. Kendime söz verdim, bu kez Bayern maçlarında sevinçten ağlayacağım. Bayern maçlarında bana çok iş düşeceğini biliyorum. Bildiğim başka bir şey de, kariyerimin en önemli maçlarını oynayacağım. Hocamız Türkiye için efsane eski bir kaleci, bana inanılmaz bilgiler veriyor.



Beşiktaş'a birinci kaleci olarak gelmedim. Takımın kaptanının performansını yükseltmek adına ona alternatif olarak seçilmiştim. Ama öyle bir koçla çalışıyoruz ki, sadece en iyi olana forma veriyor. Onun gözünde oynamak için tek yapmanız gerek en iyi olduğunuzu göstermek.



İnanılmaz bir taraftarımız var. Real, Barnebeu'da her zaman 1-0 önde başlar ya; biz stadımızda 2 hatta 3-0 önde başlıyoruz. İlk etapta takım arkadaşlarıma sesimi duyuramadığım için panikliyordum. Şimdi mimiklerle, el hareketleriyle veya gözlerimizle anlaşmanın yollarını bulduk. Eğer stadımızda sesinizi duyurarak anlaşmak isterseniz tüm yıl boğaz ağrısı çekebilirsiniz.



Tarihe geçtik

SÜPER Ligi kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif alıyoruz. Geçen sezon bir üst turun eşiğinden döndük. Bu sezon gruptaki performansımıza biz bile şaşardık. Her şey iyi gitti, çok iyi maçlar çıkardık ve hedefimize ulaşarak kulüp tarihine geçtik.



Negredo farklı

MATADOR lakaplı Alvaro Negredo bir fenomen! Çok iyi bir forvet ve insan. Geldiğinden beri rahat hissediyor. Kendisini aile ortamında hissediyor. Şampiyon takıma geldi. Taraftar seviyor çünkü maçlarda her şeyini veriyor.



Hangi MİLLİ takıma gidecek?

FABRİ'nin İspanya Milli Takım'ının kalesi için aday olduğu bir süredir konuşuluyordu. Ama Estadio Deportivo gazetesi sürpriz bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Uruguay pasaportu da bulunan Fabri'nin, Dünya Kupası'nda Muslera'nın yerine milli takıma çağrılacağı. Fabri ise böyle bir teklif gelmesi durumunda, "Buna negatif yönden bakamam. Dünya Kupası'nda oynamak güzel olur" sözlerini kullandı.