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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Ortada kriz yok!

    Ortada kriz yok!

    Kulübü, 'nın, gördüğü kartlardan dolayı kulüpten aldığı cezalar sonrası 'ya başvurmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'nın, kesilen cezalar nedeniyle 'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır. talimatlarımız çerçevesinde, geçen sezon ve Aboubakar'a cezalar kesilmiştir. Kulübümüzün takdir edilmesi gereken yönetmeliğini uyguladığı, futbolcuların da doğal bir hak olarak tanınan 'dan konuyu incelemesi isteğinin bir kriz havası gibi sunulması, sorgulanması gereken bir durumdur" denildi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:47
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