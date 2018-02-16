Konyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler... Güneş'ten rotasyon

Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Beşiktaş'ın, Konyaspor'a konuk olacağı maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İkinci yarıdaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, düşme potasındaki rakibini geçerek zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. Kara Kartal, bugün de Konya'dan üç puan çıkarması durumunda, maç fazlasıyla Başakşehir ve F.Bahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi Talisca, Pepe, Oğuzhan ve Adriano sarı kart sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love
Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto'o, Jahovic
DIŞARIDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, 4'er galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.
ZORLU SERİ BAŞLIYOR
16 Şubat Konyaspor-Beşiktaş (SL)
20 Şubat B. Münih-Beşiktaş (ŞL)
25 Şubat Beşiktaş-F.Bahçe (SL)
1 Mart Beşiktaş-F.Bahçe (TK)
5 Mart Trabzon-Beşiktaş (SL)
10 Mart Beşiktaş-G.Birliği (SL)
14 Mart Beşiktaş-B. Münih (ŞL)
18 Mart Başakşehir-Beşiktaş (SL)
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:21
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
Konyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler... Güneş'ten rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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