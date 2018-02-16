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    16 Şubat 2018, Cuma
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    - ilk 11'ler... Güneş'ten rotasyon

    Konyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler... Güneş'ten rotasyon

    'in 22. haftasında Atiker ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ın, Konyaspor'a konuk olacağı maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.

    Beşiktaş, Spor Toto 'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İkinci yarıdaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, düşme potasındaki rakibini geçerek zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. Kara Kartal, bugün de Konya'dan üç puan çıkarması durumunda, maç fazlasıyla Başakşehir ve F.Bahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi Talisca, Pepe, Oğuzhan ve Adriano sarı kart sınırında bulunuyor.

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love
    Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto'o, Jahovic

    DIŞARIDA ZORLANIYOR
    , bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, 4'er galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.

    ZORLU SERİ BAŞLIYOR
    16 Şubat -Beşiktaş (SL)
    20 Şubat B. Münih-Beşiktaş (ŞL)
    25 Şubat Beşiktaş-F.Bahçe (SL)
    1 Mart Beşiktaş-F.Bahçe (TK)
    5 Mart Trabzon-Beşiktaş (SL)
    10 Mart Beşiktaş-G.Birliği (SL)
    14 Mart Beşiktaş-B. Münih (ŞL)
    18 Mart Başakşehir-Beşiktaş (SL)

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:21
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