Kartal’da sarı alarm

BEŞİKTAŞ'ta, yaklaşan F.Bahçe derbisi öncesi sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce üçer sarı kart gören Talisca ve Pepe'ye, son Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan ile Adriano da eklendi. Bu dört oyuncu bu akşam oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncularıyla özel olarak görüşerek, "Zorlu bir döneme girdik. Çok önemli derbi maçında kimsenin cezalı duruma düşmesini istemiyorum. Çok dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Tosic ve Larin götürülmedi

Siyah-beyazlılarda Tosic ile Larin, Konya'ya götürülmedi. Tosic'in sakatlığı devam ederken, yeni transfer Larin ise teknik direktör Güneş'in tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.