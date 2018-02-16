Kartal’da sarı alarm
Güneş; F.Bahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırındaki Pepe, Talisca, Adriano ve Oğuzhan’ı uyardı
BEŞİKTAŞ'ta, yaklaşan F.Bahçe derbisi öncesi sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce üçer sarı kart gören Talisca ve Pepe'ye, son Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan ile Adriano da eklendi. Bu dört oyuncu bu akşam oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncularıyla özel olarak görüşerek, "Zorlu bir döneme girdik. Çok önemli derbi maçında kimsenin cezalı duruma düşmesini istemiyorum. Çok dikkatli olun" uyarısında bulundu.
Tosic ve Larin götürülmedi
Siyah-beyazlılarda Tosic ile Larin, Konya'ya götürülmedi. Tosic'in sakatlığı devam ederken, yeni transfer Larin ise teknik direktör Güneş'in tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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