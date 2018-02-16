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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’da sarı alarm

    Kartal’da sarı alarm

    Güneş; F.Bahçe derbisi öncesinde ceza sınırındaki , , ve ’ı uyardı

    'ta, yaklaşan F.Bahçe derbisi öncesi alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce üçer sarı kart gören ve 'ye, son karşılaşmasında ile da eklendi. Bu dört oyuncu bu akşam oynanacak olan karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda derbisinde cezalı duruma düşecek. , bu oyuncularıyla özel olarak görüşerek, "Zorlu bir döneme girdik. Çok önemli derbi maçında kimsenin cezalı duruma düşmesini istemiyorum. Çok dikkatli olun" uyarısında bulundu.

    Tosic ve Larin götürülmedi
    Siyah-beyazlılarda Tosic ile Larin, 'ya götürülmedi. Tosic'in sakatlığı devam ederken, yeni transfer Larin ise teknik direktör Güneş'in tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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