CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Elle oynama iddiası!

    Elle oynama iddiası!

    - mücadelesinde , mücadelenin son bölümünde çizgi üzerinden top çıkararak Konya'nın ikinci golü atmasına engel oldu. 'nin bu pozisyonda elle oynadığı yönünde itirazlar yapıldı.

    'in. 22. haftasında ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 devam ettiği sırada Konyaspor, hızlı atak fırsatı yakaladı. Bu pozisyonda kalecisi Fabri kaleyi boşalttı. Konyasporlu Amir'in vuruşunda top çizgi üzerindeki 'den dışarıya gitti. Hakem Alper Ulusuoy, 'nin topu kafayla çıkardığı kararını verdi ve korneri işaret etti.

    Konyasporlu oyuncular pozisoyonda penaltı itirazında bulundu. İşte o pozisyon

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elle oynama iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN