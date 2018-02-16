Elle oynama iddiası!
Atiker Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Pepe, mücadelenin son bölümünde çizgi üzerinden top çıkararak Konya'nın ikinci golü atmasına engel oldu. Pepe'nin bu pozisyonda elle oynadığı yönünde itirazlar yapıldı.
Konyasporlu oyuncular pozisoyonda penaltı itirazında bulundu. İşte o pozisyon
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:01
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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