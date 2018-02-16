Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı olmalıydı!

Galatasaray kazanırsa 6 puan, Başakşehir kazanırsa 5 puan, Fenerbahçe kazanırsa 3 puan fark olacak Beşiktaş ile. Rakip bir tane de değil. Geçen hafta Aykut hocayı dinledik, birazdan basın toplantısında da dinleyeceğiz. 1 hafta, 10 gündür disipline sevk ediyorlar. Gerçek yönetmek şimdi başlıyor, önceden idare ediyorlardı. Federasyonu eleştirmek için söylemiyorum, idare edin bakalım. Maçın önüne geçecek hakem kararları var. Filipovic'in ikinci sarıdan kırmızı görmesi lazımdı. Simsiyah bir hata vardı, o pozisyonda. Pepe'nin topu çizgiden çıkardığı pozisyon, kırmızı kart ve penaltı olmalıydı. Alper Potuk'u yanlış atmıştı hakem, hiç ceza vermemesi gerekiyordu, 1 maç verdiler. Türkiye'de belki de bu sarı kart cezasını ilk kez Talisca ile silecekler. Ben olsam ceza vermem Talisca'ya.?

Beşiktaş, deplasmanda oynuyor demeye bin şahit lazım. İçeride gibi oynuyor. Pepe gibi tecrübeli bir futbolcunun orada hiç bulaşmaması lazım. Anlamsız bir faul yaptı. Beşiktaş'ın attığı golde yardımcı olağanüstü bir karar verdi. 0-0 giden bir maçta bu kararı vermek kolay değil. Pepe'nin pozisyonuna bazı yorumcular faul değil diyecektir. Jahovic ile olan pozisyondan bahsediyorum. Bence faul. Tolgay'ın yaptığı pozisyon penaltı değil. Pozisyonları farklı düşünen olabilir ama ben oyuncu gözüyle bakıyorum.