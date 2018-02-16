CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı olmalıydı!

    Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı olmalıydı!

    , - maçını yorumladı.

    'in 22. haftasında ile karşılaştı. Konya'da oynanan maçta Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

    Rıdvan Dilmen, Konyaspor - Beşiktaş maçında 90 dakikayı şöyle yorumladı:

    Galatasaray kazanırsa 6 puan, Başakşehir kazanırsa 5 puan, Fenerbahçe kazanırsa 3 puan fark olacak Beşiktaş ile. Rakip bir tane de değil. Geçen hafta Aykut hocayı dinledik, birazdan basın toplantısında da dinleyeceğiz. 1 hafta, 10 gündür disipline sevk ediyorlar. Gerçek yönetmek şimdi başlıyor, önceden idare ediyorlardı. Federasyonu eleştirmek için söylemiyorum, idare edin bakalım. Maçın önüne geçecek hakem kararları var. Filipovic'in ikinci sarıdan kırmızı görmesi lazımdı. Simsiyah bir hata vardı, o pozisyonda. Pepe'nin topu çizgiden çıkardığı pozisyon, kırmızı kart ve penaltı olmalıydı. Alper Potuk'u yanlış atmıştı hakem, hiç ceza vermemesi gerekiyordu, 1 maç verdiler. Türkiye'de belki de bu sarı kart cezasını ilk kez Talisca ile silecekler. Ben olsam ceza vermem Talisca'ya.?

    Rıdvan Dilmen, Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 45 dakikayı şöyle değerlendirdi:

    Beşiktaş, deplasmanda oynuyor demeye bin şahit lazım. İçeride gibi oynuyor. Pepe gibi tecrübeli bir futbolcunun orada hiç bulaşmaması lazım. Anlamsız bir faul yaptı. Beşiktaş'ın attığı golde yardımcı olağanüstü bir karar verdi. 0-0 giden bir maçta bu kararı vermek kolay değil. Pepe'nin pozisyonuna bazı yorumcular faul değil diyecektir. Jahovic ile olan pozisyondan bahsediyorum. Bence faul. Tolgay'ın yaptığı pozisyon penaltı değil. Pozisyonları farklı düşünen olabilir ama ben oyuncu gözüyle bakıyorum.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı olmalıydı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN