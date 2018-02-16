Caner'i eli-kolu yaktı!

TFF, PFDK tarafından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Caner Erkin'in, Başakşehir ile oynanan Süper Lig müsabakasında, yayıncı kuruluş görüntülerinde yer alan, 87. dakikada müsabaka hakeminin arkasından el kol hareketlerinde bulunmak suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi ve 90+2. dakikada atılan gol sonrası müsabaka hakemine yönelik sağ elini yumruk yaparak aşağıdan yukarıya sallamak suretiyle hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"BU noktada Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK'ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin'in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle, daha önceki disiplin uygulamalarında emsalleri görüldüğü üzere, 2009'da Emre Belözoğlu'nun boğaz kesme hareketi, 2009'da Volkan Demirel'in taraftara şortu üzerinden tutarak edep yerini göstermesi, aynı yıl Bilica'nın Arda Turan'a kafa atması, 2013'te Meireles'in şortu üzerinden rakip takım futbolcusuna edep yerini göstermesi, 2017'de Robin van Persie'nin rakip takım taraftarlarına dilini göstermesi, aynı yıl Talisca'nın rakip takım oyuncusuna orta parmağını göstermesi örneklerindeki gibi, PFDK'ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz."

MUHATAPLARI BELİRSİZ

Yapılan hareketin muhatabının belli olmadığı eylemlere de vurgu yapılarak, "Bu talimat değişikliğinden sonraki dönemde kamuoyunda çok tartışılan, Fernando Muslera, Cenk Tosun, Mathieu Valbuena, Volkan Demirel gibi muhatabı açıkça belli olmayan veya Emre Belözoğlu gibi hakemin görüp değerlendirerek kırmızı kartla cezalandırmadığı, hakem raporunda olmayan eylemler bu kapsamda değildir" denildi.