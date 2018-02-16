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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'ta şok! derbisinde yok

    Beşiktaş'ta şok! Fenerbahçe derbisinde yok

    'ta sarı kart ceza sınırında bulunan , maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Pepe, Beşiktaş- derbisinde sahada olamayacak.

    'in 22. haftasında Atiker - ile karşılaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı , mücdelenin ilk yarısında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:51
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