Beşiktaş'ta şok! Fenerbahçe derbisinde yok
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Pepe, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.
Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:51
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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