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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için ‘Come To

    Bayern Münih için ‘Come To Beşiktaş
    , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında önümüzdeki hafta ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaşlı futbolcular, zorlu Bayern Münih maçı öncesi Alman ekibinin yıldız futbolcularına "Come to Beşiktaş" çağrısında bulunarak onlardan cevap alacak. Beşiktaş ve B.Münih kulüplerinin bu görüntüleri eş zamanlı olarak yayınlanacağı bildirildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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