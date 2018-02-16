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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Babel'den hakem tepkisi

    Babel'den hakem tepkisi

    'ın Hollandalı oyuncusu , maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    'ın yıldızı , 1-1 biten maçı sonrası soruları yanıtladı.

    Babel şöyle konuştu:
    Hakemle ilgili olan biteni herkes gördü. Bununla ilgili konuşmaya gerek yok. Bizim ders çıkarmamız gerekiyor. Özellikle dış saha performansımızı artırmalıyız. Bayern maçını 4 gözle bekliyoruz. Orası Şampiyonlar Ligi, farklı bir seviye. Herkes o maç için heyecanlı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:30
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