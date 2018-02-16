Babel'den hakem tepkisi
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Atiker Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Babel şöyle konuştu:
Hakemle ilgili olan biteni herkes gördü. Bununla ilgili konuşmaya gerek yok. Bizim ders çıkarmamız gerekiyor. Özellikle dış saha performansımızı artırmalıyız. Bayern maçını 4 gözle bekliyoruz. Orası Şampiyonlar Ligi, farklı bir seviye. Herkes o maç için heyecanlı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:30
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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