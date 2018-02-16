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    16 Şubat 2018, Cuma
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    : “Cenk nerede?”

    <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>: “Cenk nerede?”

    'ın Vodafone ile işbirliği yaptığı yeni projesi "Geleceğin Kartalları" için reklam filmi çekildi. Reklam filminde ile ilgili bir sahne ise eğlenceli anların yaşanmasını sağladı

    Hollandalı oyuncunun Cenk Tosun ile yaptığı gol sevinci reklam filmine taşınırken 'in sevinç sırasında yalnız kalması ve "Cenk nerede" ifadeleri çekimler sırasında eğlenceli dakikalara sahne oldu.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:33
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