Beşiktaş'ın 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma, haksızlığa uğradığını iddia ederek Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:43
- Obradovic'ten şok tavır
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
-
Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 13
Yorum
Ankara Kartalı Yıllardır federasyon ve disiplin kurulu Fatih Terim den korkar ve çekinirler.Bunu Ahmet Çakar bizzat spor programında itiraf etti.
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 14
Yorum
mustafa olçay sana..,senin rakibini de hocalığı da ve şampiyonun kim olacağını da öğretecek olan güneş biraz daha sabret..!!
-
Kültürel bağımsızlık şart
Toplam 1
Yorum
joker62 BOP eş başkanıyım diyen adamın oğlu bağımsızlıktan vurgu yapıyor.Komikler
Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.