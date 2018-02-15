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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'dan şok karar! maçı öncesi...

    <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>'dan şok karar! <a href="/index/bayern?id=b43bfaa2-fc0b-4039-a81a-1cbb9d2e96df" class="" rel="tag">Bayern</a> maçı öncesi...

    Beşiktaş'ın 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma, haksızlığa uğradığını iddia ederek Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:43
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