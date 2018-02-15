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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Önce Bayern, sonra final!

    Önce Bayern, sonra final!

    kanalına konuşan Brezilyalı yıldız, “ çok iyi takım ama biz de iyi takımız. Bu turu geçersek final oynayıp, şampiyon bile olabiliriz” dedi

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2018'e fırtına gibi giren Talisca, Brezilya 'na göz kırparken; ülkesinde çok fazla tanınmayan sambacı Brezilya'daki tüm basın mensuplarını da peşine taktı.

    Spor kanallarına Talisca'nın kim olduğu anlatılıyor, başarısından bahsediliyor. 'ın genç yıldızı merak edilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi:

    Devler Ligi'ndeki rakibimiz çok iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Bu turu geçersek bence final oynayıp, şampiyon bile olabiliriz.

    Golcümüz 'e gidince hocamız benimle konuştu, bana yeni rolümü anlattı. 'nın en üst seviyede olduğu dönemde Messi'ye verdiği rolü benim oynamamı istedi.

    Tabii ki ile ile Messi ile oynamak isterim... Ama sadece benim istememle olacak şeyler değil bunlar.

    Brezil ya'dan 'ye gelecek oyunculara tavsiyem, yırtıcı olmak zorunda olduklarını bilmeleri. Sadece yeteneklerine güvenip, buraya gelirseniz iki hafta sonra nakavt olursunuz.

    Türki ye oynanacak en güzel ülkelerden birisi. Statta takımım aleyhine bağıran birisi ertesi gün yanıma gelip, "Senin takımını sevmiyorum ama sen iyi oyuncusun. Aferin" diyor.

    Tek hayalim hocamla baş başa kalıp onunla bir aracı olmadan baba-oğul gibi sohbet edebilmek. ile kıyaslayabilirim onu. Sadece bana değil tüm takıma futbol oynama zevki aşılıyor.

    Çocuğum burada büyüyor... Diğerinin de burada büyümesini istiyorum. Bu konuda da Beşiktaşlı yöneticilerle hep konuşuyoruz.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:37
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