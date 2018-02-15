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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    yarın yine ilk 11’de

    Negredo yarın yine ilk 11’de
    Vodafone Park'taki ilk maçın 2 gol birden atan Love, camianın yüzünü güldürdü. Buna rağmen teknik direktör , yarınki randevuda 'yu yine ilk 11'de, Sambacıyı ise yedek güç olarak düşünüyor. Güneş'in Negredo üzerinde diretmesinin nedeninin ise ile yakaladığı müthiş iletişim olduğu ifade edildi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:47
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