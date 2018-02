"Devler Ligi'nde gruptan lider çıktık. Biz büyük takımız ve kolay lokma değiliz. Tur şansları eşit; o gün hangi takım daha iyi oynarsa turu o taraf geçecektir!" Negredo çok büyük bir futbolcu, Beşiktaş için şanstır. Kaçırdığı gollerde şanssızlık olabilir ancak kesinlikle başarısız değil. Ona da transfer teklifleri geliyor"Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi , birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi; Everton'a giden Cenk Tosun transferinin bilinmeyenlerinden Talisca 'nın bonservisine, Negredo'dan Şenol Güneş 'e, TFF ve Bayern Münih eşleşmesi dahil birçok konuda konuştu. Çebi, "Biz gruptan lider olarak çıkmış bir takımız. Beşiktaş çok büyük bir takım, kolay lokma değiliz. Bayern Münih'in ve Beşiktaş'ın şansları eşittir, o gün hangi takım daha iyi oynarsa turu geçecektir. 'Bayern, Beşiktaş'tan daha iyi takım, eler' denmesini doğru bulmuyorum. Futbolcularımız, teknik kadromuz var ancak taraftarımıza çok güveniyorum. Vodafone Park'ta oynayacaklar" ifadelerini kullandı.Negredo'nun çok büyük bir futbolcu olduğunu ifade eden Çebi, şöyle devam etti: "Negredo Beşiktaş için şanstır. Performansını değerlendirdiğimizde başarısız olduğunu düşünmüyorum, sahada sadece gol atmasa da başka alanlarda katkı sağlayabilir. Baskı altında olduğuna da katılmıyorum, böyle büyük bir futbolcu baskı altında olmaz. Kaçırdığı goller de şanssızlık. Futbolcularımızın hepsine teklif geliyor çünkü iyi bir takımız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptık. Şenol hocanın çocukları, talebeleri her zaman prim yapmıştır. Alvaro Negredo'ya teklif geliyor, sadece ona değil birçok futbolcumuza her yerden teklif geliyor."Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un bir gün geri geleceğini söyledi. Çebi, "Biz Cenk'i geri bekliyoruz, geri de gelecektir çünkü Beşiktaş'tan ayrılanların hepsi geri gelmek istiyor. Burada yaşadıkları, aldıkları keyfi başka yerde almalarına imkan yok. Onun gitmemesini istemek, pazarlıklarda elimizi güçlendirdi, fiyatları buraya kadar çıkardı. Ama Cenk'in isteklerine karşı çıkmak da saygısızlık olurdu. İngiliz kulübü de 'Siz bu oyuncuyu bize satmak istemiyorsunuz galiba' dedi. Sonuçta Türk futbolu kazandı, Cenk kazandı, Beşiktaş kazandı; zannediyorum ki Everton da kazanacak. Çünkü gelişime çok açık bir futbolcu" yorumunu yaptı.İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, ligin ikinci yarısına harika bir giriş yapan Talisca'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Beşiktaş tesislerinde aile ortamı var. Talisca burada çok mutlu. Bonservisini alıp almayacağımıza yıl sonunda bakacağız, yeni bir dönem o dönemde değerlendirilir!.."Ligde puanlar kaybettik, doğru.. Ama öncelikle şunu söyleyeyim maç seçmek diye bir şey olmaz, futbolcularımızın hepsi şampiyon olmak için kenetlenmiş durumda. Ancak bu sezon geçmiş dönemden farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyoruz, bunun yorgunluğu olabilir. Sezon bittiğinde inanıyorum ki üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu alacağız.F.Bahçe maçlarının ertelenme talebiyle ilgili Aykut Kocaman ve Volkan Demirel 'in yaptığı açıklamalara yanıt vermem. Onların söylemlerine cevap veremem, onları muhatap kabul edemem. Maçın bitiminde keyifli halleriyle özgüvenleri gelmiştir, açıklama yapmışlardır. Muhatap alıp cevap vermeyi düşünmüyorum, bu birincisi. Hodri meydan diyoruz, çıkacağız topumuzu oynayacağız.Caner'e 6 maç ceza; Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Muslera'nın görüntülerine rağmen verilmeyen cezalar. Bu uygulama; Caner'e verilen diğer futbolculara verilmeyen uygulama ortada bir haksızlık olduğunu gösteriyor. Hem Caner'e verilen, hem diğerlerine verilmeyen cezalar adil değil. Art niyet aramak istemiyorum, bir şey atladıklarını düşünüyorum. Adaletli bir tavır ve tutum olmadı. Pepe 'nin başarısında pay arkadaşları ve biz. Pepe'nin başarısı kadar diğer futbolcularımızın da başarılı olduğunu düşünüyorum. O başarılı olduysa arkadaşlarının yarattığı ambians da etkili. Quaresma çok büyük bir futbolcu, sahaya çıktığında ona serzenişte bulunabileceği tek kişi hocasıdır. Biz beynimizden geçirebiliriz ancak bunları dile getiremeyiz. Sadece hocası yapabilir.