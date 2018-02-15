Kara Kartal'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarı ile temsil eden Beşiktaş Kulübü’nü, Edirne’de faaliyet gösteren şekerleme firması Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret etti. Siyah-beyazlı futbolcular, Devler Ligi arenası öncesi kentin eşsiz lezzetleri badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve gül yapraklı lokumla moral kazandı.
Beşiktaşlı futbolcular Keçecizade lezzetlerine hayran kaldı
Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından başta Ricorda Querasma, Pepe, Talisca, Babel, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve kaptan Tolga Zengin olmak üzere takımın takımı badem ezmesine hayran kalarak, kendilerine ikram edilen hediye paketleri ile kampın yolunu tuttu.
Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik kadrosu da 'Sultanların şehri, şehirlerin sultanı' Edirne'den devler ligi öncesi yapılan bu anlamlı ziyaret ve ikramlar nedeniyle firmanın kurucusu Metin Keçeci ve oğulları Tevfik ve Tayfun Keçeci'ye şükranlarını sunarak, Avrupa yolunda kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:13
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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