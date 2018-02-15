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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'a Şampiyonlar Ligi dopingi

    Kara Kartal'a Şampiyonlar Ligi dopingi

    Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarı ile temsil eden Kulübü’nü, ’de faaliyet gösteren şekerleme firması ’nde ziyaret etti. Siyah-beyazlı futbolcular, Devler Ligi arenası öncesi kentin eşsiz lezzetleri badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve gül yapraklı lokumla moral kazandı.

    20 Şubat Salı günü Alman kulübü ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını sürdüren 'a, sürpriz ziyaret 'den geldi. Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlılarını üreten Keçecizade firması, Beşiktaşlı futbolculara ve 'e badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum ikram etti.

    Beşiktaşlı futbolcular Keçecizade lezzetlerine hayran kaldı
    Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından başta Ricorda Querasma, , , Babel, , , ve kaptan olmak üzere takımın takımı badem ezmesine hayran kalarak, kendilerine ikram edilen hediye paketleri ile kampın yolunu tuttu.
    Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik kadrosu da 'Sultanların şehri, şehirlerin sultanı' Edirne'den devler ligi öncesi yapılan bu anlamlı ziyaret ve ikramlar nedeniyle firmanın kurucusu Metin Keçeci ve oğulları Tevfik ve Tayfun Keçeci'ye şükranlarını sunarak, Avrupa yolunda kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:13
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