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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Bir gün 'a geri döneceğim

    Bir gün Hamburg'a geri döneceğim
    , Alman basınına konuştu ve 'dan siyahbeyazlı ekibe gelmesinin doğru karar olduğunu söyledi. Genç oyuncu, " ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Doğru adımı attım. 'da bunu yapmam daha kolay oldu. Eşim Hamburg'tan, bizim şehrimiz. İlerleyen yıllarda burada kalmayı planlıyoruz" dedi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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