Beşiktaş'ta iki yıldız kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Dusko Tosic'in yanı sıra yeni transfer Larin de kadroda yer almadı.

Beşiktaş kadrosu şöyle:

Tolga

Fabricio

Utku

Vida

Fatih

Necip

Pepe

Gökhan

Adriano

Caner

Medel

Tolgay

Atiba

Lens

Quaresma

Babel

Talisca

Oğuzhan

Mustafa

Negredo

Love