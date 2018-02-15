Beşiktaş'ta iki yıldız kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Larin ve Tosic, Atiker Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı...
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Dusko Tosic'in yanı sıra yeni transfer Larin de kadroda yer almadı.
Beşiktaş kadrosu şöyle:
Tolga
Fabricio
Utku
Vida
Fatih
Necip
Pepe
Gökhan
Adriano
Caner
Medel
Tolgay
Atiba
Lens
Quaresma
Babel
Talisca
Oğuzhan
Mustafa
Negredo
Love
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:29
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Toplam 1
Yorum
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
Beşiktaş'ta iki yıldız kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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