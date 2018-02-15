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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'ta iki yıldız kadroya alınmadı

    Beşiktaş'ta iki yıldız kadroya alınmadı

    'ta Larin ve Tosic, Atiker Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı...

    'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Dusko Tosic'in yanı sıra yeni transfer Larin de kadroda yer almadı.

    Beşiktaş kadrosu şöyle:

    Tolga
    Fabricio
    Utku
    Vida
    Fatih
    Necip
    Pepe
    Gökhan
    Adriano
    Caner
    Medel
    Tolgay
    Atiba
    Lens
    Quaresma
    Babel
    Talisca
    Oğuzhan
    Mustafa
    Negredo
    Love

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:29
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