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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'ın planı! Yerine 3 aday...

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> planı! Yerine 3 aday...

    Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın durumu...

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:19
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