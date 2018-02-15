Beşiktaş varken Napoli kim!

Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in Napoli ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde orta saha oyuncularından Diego Demme açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı hatırlattı. Napoli'nin stadı San Paolo'nun atmosferi sorulan Demme, "Biz her şeye hazırız. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynamışlığımız var, bu bize yardım eder. Beşiktaş'ın stadından daha gürültülü olması imkansız" ifadelerini kullandı.



