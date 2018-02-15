CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    varken kim!

    Beşiktaş varken Napoli kim!

    Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde orta saha oyuncularından Diego Demme açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada 'ı hatırlattı. Napoli'nin stadı San Paolo'nun atmosferi sorulan Demme, "Biz her şeye hazırız. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynamışlığımız var, bu bize yardım eder. Beşiktaş'ın stadından daha gürültülü olması imkansız" ifadelerini kullandı.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş varken Napoli kim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN