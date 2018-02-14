Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Tolgay Ali Arslan, Almanya'da yayın yapan Bild gazetesine önemli açıklamalar yaptı. Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesinde Bayern'in kağıt üzerinde favori olduğunu söyleyen Tolgay tur için sonuna kadar savaşacaklarını dile getird.



Gazetenin internet sitesinde videosu yayınlanan röportaj Vodafone Park'ta boş tribünlerde gerçekleştirildiğinden "Bayern maçlarında çok farklı bir ortam olacak herhalde? Leipzig de yaşadı bunu... Sen bu ortamı nasıl tasvir edersin?" sorusuyla başladı.



Yıldız oyuncu bu soruyu "Stadın tamamı gördüğünüz gibi koltuklu. Ama Bayern maçında oturan bir kişi olmaz.Herkes ayakta olur. Taraftarımız, gerçekten de bizi çok iyi destekliyor. Bu statta maç günü ortamı anlatılmaz, ancak yaşanır. Tabii biz futbolcuların da iyi oynamaları gerek. Özellikle ilk maçta... Oradan iyi bir sonuçla dönersek ve rövanşta yüksek bir şansımız olursa taraftarımız daha da büyük katkı yapar ve turu geçebiliriz" ifadeleriyle yanıtladı.

Stadın Nisan 2016'da açıldığı hatırlatılırken, "Burada Türkiye Ligi'nde ve Avrupa Kupaları'nda hiç yenilmediniz. Nedir bunu sırrı?" sorusunu yanıtlayan Tolgay, "Bir gün kaybedebiliriz elbette ama bu stat büyük bir avantaj. Geriye bile düşsek ne taraftar ne sahada futbolcular pes ediyor. Onlar son saniyeye kadar destek veriyor, takımın bir şekilde skoru değiştireceğine inanıyor. Bizim son saniyeye kadar savaşacağımıza inanıyorlar. Biz futbolcular da öyle yapıyoruz" yorumunda bulundu.

Tolgay sözlerini "Bayern dev bir kulüp. Tarihi ve oyuncuları da öyle. Onlara büyük saygımız var. Kağıt üstünde Bayern favori. Bunu biz de biliyoruz. Ama kendimize de güveniyoruz ve inanıyoruz. Şansımız var. Çok ilginç iki maç olacak. Umarım sürpriz yaparız. Çok deneyimli bir takımımız var. Uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmış futbolculara sahibiz. Sahaya bir takım olarak çıkıyoruz. Beşiktaş çok ailevi bir kulüp. Sahada da bir aileyiz. Önemli bireysel yıldızlara da sahibiz. Turu geçmek için sonuna kadar savaşacağız." diyerek noktaladı.