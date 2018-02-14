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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ten sosyal medyayı sallayan mesaj

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten sosyal medyayı sallayan mesaj

    Teknik Direktörü , 14 Şubat'ta tesislerdeki tahtaya bir mesaj yazıp öğrencileriyle paylaştı.

    Teknik Direktörü , 14 Şubat 'nde tesislerdeki yazı tahtasına bir not düştü.

    'in bu mesajını öğrencileri sosyal medyadan paylaştı. Tecrübeli teknik adamın mesajı sosyal medyada gündem oldu.

    İşte Şenol Güneş'in sevgililer günü mesajı:

    "Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgi ne Boğaz'da ne mum ışığında yemek yemek, ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Her gününüz mutlu olsun. Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduklarınızı kiminle paylaştığınızdır."

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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