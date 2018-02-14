Şenol Güneş'ten sosyal medyayı sallayan mesaj
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Şubat'ta tesislerdeki tahtaya bir mesaj yazıp öğrencileriyle paylaştı.
Şenol Güneş'in bu mesajını öğrencileri sosyal medyadan paylaştı. Tecrübeli teknik adamın mesajı sosyal medyada gündem oldu.
İşte Şenol Güneş'in sevgililer günü mesajı:
"Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgi ne Boğaz'da ne mum ışığında yemek yemek, ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Her gününüz mutlu olsun. Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduklarınızı kiminle paylaştığınızdır."
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Toplam 1
Yorum
skiski iyi güzelde Barış Herseğin ne işi var bu takımda kendi takımında süre dahi alamayan oyuncunun milli takıma çağrılmasını anlamıyorum
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
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