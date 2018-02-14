PFDK bu kez ‘ihtar’ verdi

BEŞİKTAŞ, kupadaki G.Birliği maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu maçta ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar' cezası verdi.