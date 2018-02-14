CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    bu kez ‘ihtar’ verdi

    PFDK bu kez ‘ihtar’ verdi
    BEŞİKTAŞ, kupadaki G.Birliği maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu maçta ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar' cezası verdi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK bu kez ‘ihtar’ verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN