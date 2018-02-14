Hazinedar'ın loca vurgunu!
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Vodafone Park’tan belediyenin parasıyla aldığı locayı, “Bana özel” diyerek ailesi, eşi ve dostu için kullandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın bir yalanı daha belgelerle su yüzüne çıktı. Hazinedaroğlu, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'tan bir loca kiraladı. Locanın parasını belediyenin kasasından ödeyen Hazinedar, gerçekleri mesai arkadaşlarından bile gizledi. "Loca bana özel. Parasını cebimden ödedim" diyerek adeta locaya el koyan Hazinedar, burada kendi yakınları, özel misafirleri ve eşi dostu dışında hiç kimsenin maç izlemesine izin vermedi. Locayı tam anlamıyla kendi mülkü gibi kullandı. Murat Hazinedar, görevden alındıktan sonra incelenen belgelerde gerçekler ortaya çıktı. Locanın sözleşmesi Hazinedar'ın kendisiyle değil, Beşiktaş Belediyesi'yle yapılmıştı ve ödemeleri de belediyenin bütçesinden karşılanıyordu.
KAT 2, NO 149, 12 KİŞİ
Ancak evraklar sır gıbı saklanıyordu. 9 Şubat 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi adına Murat Hazinedar ve Beşiktaş JK Derneği arasında yapılan 3 yıllık kontratta, locanın yeri ve konumu şöyle belirtilmiş: Tribün: Batı, Kat: 2, Loca No: 149. (Akşam)
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 6
Yorum
barış fatih yıldız...
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Bu ne şanssızlık Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a sakın kızmayın. Bizim Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ı toplasak bir Aziz Yıldırım etmiyor.
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Murat Hani 1 m. euro alacağından feragat etmişti. adam üste 1.650 euro alıp gitmiş. Nasıl iş bu.
Hazinedar'ın loca vurgunu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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