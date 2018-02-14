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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hazinedar'ın loca vurgunu!

    Hazinedar'ın loca vurgunu!

    Görevden alınan Belediye Başkanı, ’tan belediyenin parasıyla aldığı locayı, “Bana özel” diyerek ailesi, eşi ve dostu için kullandı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan eski Belediye Başkanı 'ın bir yalanı daha belgelerle su yüzüne çıktı. Hazinedaroğlu, Beşiktaş'ın yeni stadı 'tan bir loca kiraladı. Locanın parasını belediyenin kasasından ödeyen Hazinedar, gerçekleri mesai arkadaşlarından bile gizledi. "Loca bana özel. Parasını cebimden ödedim" diyerek adeta locaya el koyan Hazinedar, burada kendi yakınları, özel misafirleri ve eşi dostu dışında hiç kimsenin maç izlemesine izin vermedi. Locayı tam anlamıyla kendi mülkü gibi kullandı. Murat Hazinedar, görevden alındıktan sonra incelenen belgelerde gerçekler ortaya çıktı. Locanın sözleşmesi Hazinedar'ın kendisiyle değil, Beşiktaş Belediyesi'yle yapılmıştı ve ödemeleri de belediyenin bütçesinden karşılanıyordu.

    KAT 2, NO 149, 12 KİŞİ
    Ancak evraklar sır gıbı saklanıyordu. 9 Şubat 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi adına Murat Hazinedar ve Beşiktaş JK Derneği arasında yapılan 3 yıllık kontratta, locanın yeri ve konumu şöyle belirtilmiş: Tribün: Batı, : 2, Loca No: 149. (Akşam)

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
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