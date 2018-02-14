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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Finalde olacağız

    Finalde olacağız

    Beşiktaş SJ koçu Sarıca kupa için iddialı konuştu

    Başantrenörü Ufuk Sarıca kupa eşleşmeleri sonrasında iddialı konuştu, "Kupada pazar günkü finalde olacağız" dedi. Şehitler için başsağlığı dileyen Sarıca "Kupada olmaktan mutluyuz. Değerli koçlar, oyuncular ve iyi takımlar var. Güzel eşleşmeler oldu. Güzel maçlar olacak. Son güne kadar sahada kalmayı düşünüyoruz. Pazar günü finalde kupaya yakın olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı

    Kupaya talipler
    Beşiktaşlı basketbolcu kupayı çok istediklerini belirterek, " Bu kupayı almak için her maça final gibi çıkacağız" açıklamasını yaptı. Banvit'in tecrübeli oyuncusu Tolga Geçim ise geçen sezonun şampiyonu olduklarını hatırlatarak "Kupayı yine müzemize götüreceğiz" diye konuştu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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