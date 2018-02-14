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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    , üniversiteli Beşiktaşlılarla buluşuyor

    Ahmet Nur Çebi, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluşuyor

    Beşiktaş 2. Başkanı , üniversiteli gençlerle buluşacak.

    Beşiktaş'ın 2. Başkanı , üniversiteli genç Beşiktaşlıların davetlisi olarak "Spor Ekonomisi ve Beşiktaş" konulu bir panele katılacak. Tüm dünyada ekonomik değer oluşturan önemli bir endüstri dalı haline gelen sporu, özellikle futbolu, enine boyuna masaya yatırarak değerlendirecek olan Çebi, dünyadaki önemli futbol takımlarının bu ekonomiyi nasıl oluşturduğu ve bu ekonomik düzenin aktörlerinin neler olduğu konusunda öğrencileri aydınlatarak gelen soruları yanıtlayacak. Kendisinin yönetsel ve finansal açısından önemli misyon üstlendiği Beşiktaş Kulübü'nün, spor ekonomisi oluşturmadaki faaliyetlerinden de bahsedecek olan Ahmet Nur Çebi, kulübün bu alandaki gelecek planlarına ilişkin bilgiler de sunacak.
    Sporun içinden gelen önemli bir yönetici olması yanında başarılı bir işadamı olarak deneyimlerini üniversiteli genç Beşiktaşlılara aktaracak olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş konusunda merak edilen soruları da yanıtlayacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:33
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