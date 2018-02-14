Ahmet Nur Çebi, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluşuyor
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, üniversiteli gençlerle buluşacak.
Sporun içinden gelen önemli bir yönetici olması yanında başarılı bir işadamı olarak deneyimlerini üniversiteli genç Beşiktaşlılara aktaracak olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş konusunda merak edilen soruları da yanıtlayacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
-
‘O ruh geri döndü’
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Kaptan işte bu hırs ve inançla çıkın maçlara ve şampiyonluk gelsin.
-
Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Olur böyle şeyler maçlarda fazla abartmamak lazım.
-
İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 1
Yorum
kıyamam canlarım benim baya zorlanmışlardır :)
Ahmet Nur Çebi, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.