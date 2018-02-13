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    13 Şubat 2018, Salı
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    ’dan primi

    <a href="/index/orman?id=a7142a62-6b7a-4224-86ba-970908902374" class="" rel="tag">Orman</a>’dan <a href="/index/ohal?id=9b26b309-21e0-4ef7-ae45-1c5e68235952" class="" rel="tag">OHAL</a> primi
    Başkan , Güneş'in kararları çerçevesinde takıma özel prim vadetti. Buna göre; Devler Ligi'ndeki maçlar için 1.5 milyon euro tur primi. Ligdeki 5 maç için; 5 maçtan alınacak 5 galibiyete 500 bin euro toplam prim verilecek. Bir yenilgi bile alınırsa bu prim dağıtılmayacak.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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