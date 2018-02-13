Erteleme istemiyoruz
Yönetici Mahmutyazıcıoğlu, rakiplerin erteleme için yaptığı açıklamalardan rahatsız olduklarını belirtip, “Kadromuz tüm kulvarlarda yarışacak kadar güçlü” dedi
Fakat rakiplerimizin yaptığı açıklamalardan sonra maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini düşündük" diye konuştu. Beşiktaş'ın Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde alacakları güzel sonuçlarla herkese moral vermek istediklerini aktan Mahmutyazıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Beşiktaş'ın kadrosu tüm kulvarlarda mücadele edecek kadar güçlü. Tüm maçlarımızı kazanıp hem ligde hem de kupada yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:19
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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