Vodafone farkı
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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