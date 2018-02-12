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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Vodafone farkı

    Vodafone farkı
    Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı 46 resmi maçın 33'ünü kazanarak yüzde 71.7'lik galibiyet oranı yakaladı. Attığı 118 golle de maç başı 2.5 ortalamayı tutturdu. Kartal'ın 12 beraberliği ve tek yenilgisi bulunuyor. Sadece kupa maçında Fenerbahçe'ye kaybetti. Siyah-beyazlılar 33 galibiyetin 14'ünü en az 3 fark atarak aldı. 30 lig maçının ise 23'ünü kazandı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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