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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Şenol abi ile hiç tartışmadım!

    Şenol abi ile hiç tartışmadım!

    Başkanı , ile çok rahat çalıştığını söyledi. Aralarının asla bozulmayacağını söyledi

    SİYAH-beyazlı kulübün başkanı , A Spor'da "Yaşasın Hafta Sonu" programına katıldı, Ender Bilgin'in sorularını tüm içtenliğiyle yanıtladı. Orman'a teknik direktör ile aralarında problem olduğu yönündeki iddialar soruldu. Kartal'ın başkanı "Bir iş iyiye giderken çomak sokan çok olur. Şenol Abi ve ben Karadenizliyiz. Aile kültürlerimiz aynıdır. Şenol Abi ile çok iyi çalıştım. 2 sezon şampiyon olduk. Bu sezon da şampiyon olacağız. Arada laf taşıyanlar olmuştur. O türlü işlere ne ben ne de Şenol Hoca gelir. Söylenenlerin yüzde 1'i olmamıştır. Ne söylendiğini de bilmiyorum. Biz işimizi yapma peşindeyiz" diye konuştu.

    'KİBİRLİLER SEVİLMEZ'
    FİKRET Orman, kendi gözünden Beşiktaşlılık duruşunu da anlattı. Orman, "Beşiktaşlılık başka bir kültürdür. Beşiktaşlılar kibirli insanları sevmezler. Eski başkanlarımız da kibirli değildi. Babam eski bir yönetici olduğu için ben de bu kültürün içinde büyümüş birisiyim. Ben de hayatımı geçmişten aldığım bu kültürle yoğurarak yaşamaya çalışıyorum" dedi.

    'HAYATIM BEŞİKTAŞ'
    SİYAH-beyazlı kulübün başkanı, 'ın tüm hayatını kapsadığını söyledi. Orman "Başkanlık güzel hoş. Hele bir de yaptığınız işler beğenilirse daha da hoş. Artık iletişim çağındasınız ve bir fotoğraf altına yazdığınız yorum bile farklı algılanıyor. Kısıtlı bir hayat yaşıyorum. Kızlarıma çok düşkünüm fakat hayatımı şu anda Beşiktaş'a adadım. Zaman zaman bıraksam mı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    FUTBOLDAN ANLARIM
    BİZ yönetime talip olurken mali durum iyi değildi. Herkesin kaçma isteği vardı. Şu anda lider olarak ben duruyorum ama bizim çok iyi bir ekibizi var. 'Come to Beşiktaş' söylemi harika işti. Ben çok müdahil olmam. Futbolda rolümbaskın. En büyük gider futbolda. Bunu iyi ayarlamazsanız gelir ayağını belirlemeniz zor oluyor. Mayıs'ta FFP anlaşması sona erecek. Ben konuşmam ama futbolun içerisinden geldim. Futboldan anlarım, futboldan anlayan kişiden de anlarım. Taraftarlık duygusal iştir. Kalbe hitap eder. Yöneticilik akla hitap eder.

    EN BİLİNEN TAKIM BİZİZ
    "AVRUPA'da Türkiye'nin en bilinir markası şu anda Beşiktaş. İki senedir sattığımız oyuncular Everton'a Lyon'a gitti. Athletic Bilbao'dan bir oyuncu aldı Manchester City, 80 milyon euro ödedi. Ben Cenk Tosun gittiğinde 'fazla abartmayın' demiştim.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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