Medel’e övgü

KARTAL'ın Şilili Yıldızı Gary Medel, siyah-beyazlı formayla en iyi maçlarından birini Karabükspor karşısında çıkardı. Tecrübeli futbolcu, 93 pas denemesinde yüzde 95'lik isabet yakaladı. Rakip sahada ise pas isabet oranı yüzde 97'ye yaklaştı. Onun bu başarısı sayesinde oyunu rakip alana yıkan siyah-beyazlılar da rahat bir galibiyet elde etti. Şenol Güneş tebrik etti