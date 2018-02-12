CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e övgü

    Medel’e övgü
    KARTAL'ın Şilili Yıldızı Gary Medel, siyah-beyazlı formayla en iyi maçlarından birini Karabükspor karşısında çıkardı. Tecrübeli futbolcu, 93 pas denemesinde yüzde 95'lik isabet yakaladı. Rakip sahada ise pas isabet oranı yüzde 97'ye yaklaştı. Onun bu başarısı sayesinde oyunu rakip alana yıkan siyah-beyazlılar da rahat bir galibiyet elde etti. Şenol Güneş tebrik etti
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel’e övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN