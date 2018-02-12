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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Love'dan 'ya: 'Herkesin başına gelebilir'

    Love'dan <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'ya: 'Herkesin başına gelebilir'

    Kardemir Karabük maçında 2 golle taraftarına "Merhaba" diyen , 90 dakika sonunda Alvaro 'nun yanına gidip "Birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

    son lig maçında Karabük karşısında 5-0'la fantastik bir sonuç alırken maça iki Brezilyalı Anderson Talisca ve damgasını vurdu... Geceyi golsüz kapatan ve ikinci yarıda oyundan alman Alvaro ise günün en şanssız ismi olarak hafızalarda kazanırken, İspanyol oyuncuya en büyük destek onun yerine maça dahil olan Love'dan geldi. Girdiği pozisyonları gole çeviremeyen 'nun üzgün hali yüzünden okunurken, soyunma odasında ile bir görüşme yapan teknik direktör de öğrencisine moral verdi.



    'SENİ HERKES BİLİYOR'
    Vagner Love ise yanına gittiği Negredo'ya sarılıp, "Üzülme bu tip şeyler hepimizin başına geliyor. Ben de yaşadım. Önemli olan senin vazgeçmeden o pozisyonlara girebilmen. Bana kalırsa çok iyi bir performans gösterdin. Senin nasıl bir golcü olduğunu herkes biliyor. Kendini daha fazla üzme, birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi. Bu sözler üzerine morali bir nebze olsun düzelen İspanyol forvet, Love'a teşekkür etti ve attığı gollerden dolayı kendisini kutladı. (Habertürk)

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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