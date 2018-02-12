Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir'
Kardemir Karabük maçında 2 golle Beşiktaş taraftarına "Merhaba" diyen Vagner Love, 90 dakika sonunda Alvaro Negredo'nun yanına gidip "Birlikte güzel işler yapacağız" dedi.
Beşiktaş son lig maçında Karabük karşısında 5-0'la fantastik bir sonuç alırken maça iki Brezilyalı Anderson Talisca ve Vagner Love damgasını vurdu... Geceyi golsüz kapatan ve ikinci yarıda oyundan alman Alvaro Negredo ise günün en şanssız ismi olarak hafızalarda kazanırken, İspanyol oyuncuya en büyük destek onun yerine maça dahil olan Love'dan geldi. Girdiği pozisyonları gole çeviremeyen Negredo'nun üzgün hali yüzünden okunurken, soyunma odasında Vagner Love ile bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş de öğrencisine moral verdi.
'SENİ HERKES BİLİYOR'
Vagner Love ise yanına gittiği Negredo'ya sarılıp, "Üzülme bu tip şeyler hepimizin başına geliyor. Ben de yaşadım. Önemli olan senin vazgeçmeden o pozisyonlara girebilmen. Bana kalırsa çok iyi bir performans gösterdin. Senin nasıl bir golcü olduğunu herkes biliyor. Kendini daha fazla üzme, birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi. Bu sözler üzerine morali bir nebze olsun düzelen İspanyol forvet, Love'a teşekkür etti ve attığı gollerden dolayı kendisini kutladı. (Habertürk)
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
-
Giuliano'dan olay sözler! Kavga...
Toplam 5
Yorum
fevidun adama küfür et sonra özür dilenecek bir şey yok, sana 8 maç ceza vermeleri gerekli.
-
Başakşehir’in penaltı isyanı
Toplam 3
Yorum
TCelcius 10 gündür hakemi algı altına alıyorlar korkusundan bir tane ikili mucadeleyi başak lehine calmadı NET PENALTIYI YEDİ verse maç bambaşka yere
-
Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.