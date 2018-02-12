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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Love damgası

    Love damgası
    Beşiktaş'ın devre arası transferi Vagner Love hesabı 2 golle açtı... Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerinde 44. maçında 40. kez gole katkı yaptı. Toplamda 34 gol, 6 asiste ulaştı. Siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'ta ilk şutunda golü bulan Love dansıyla da gecenin en önemli renklerinden biri oldu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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