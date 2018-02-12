Love damgası

'ın devre arası transferihesabı 2 golle açtı... Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerinde 44. maçındayaptı. Toplamdaulaştı. Siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'ta ilk şutunda golü bulandansıyla da gecenin en önemli renklerinden biri oldu.