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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cumhurbaşkanımız ile yol haritası çizeceğiz

    Cumhurbaşkanımız ile yol haritası çizeceğiz
    Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı seçildikten sonra kolları erkenden sıvadığını belirtti. Orman "Büyük resme baktığınız zaman Türkiye Ligi istenilen seviyede değil. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un avantajları var. Fransa'da yayını var. Dünya gündeminde senin liginin de izlenmesi gerekiyor. Avrupa'nın 5. veya 6. ekonomisine sahip bir ligimiz var fakat popülerliği öyle değil. Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız var. Sayın ve ile görüşüp yol haritamızı çizeceğiz" dedi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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