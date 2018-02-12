Bir Talisca bir de Messi!
Basın sözcüsü Metin Albayrak, Talisca’nın frikik golünü övdü: O mesafeden o golü atacak iki oyuncu var. Biri Talisca, diğeri Messi. İkisi yarışsa kim kazanır bilemem
2018'DE 6 GOL
Anderson Talisca, 2018 yılına imzasını atıyor. 24 yaşındaki süper yıldız henüz Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde ligde çıktığı 4 maçta 6 kez fileleri sarstı. Antalya, Kasımpaşa ve Karabük ağlarına 2'şer gol gönderdi. Kupada da G.Birliği'ne 1 gol attı. Bu arada Talisca'nın Karabük maçında 28 metreden vurduğu frikikte meşin yuvarlağın 95 kilometrelik hıza ulaştığı ölçüldü. Ancak hızından daha çok çizdiği muhteşem kavis ön plana çıktı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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