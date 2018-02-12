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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bir bir de Messi!

    Bir Talisca bir de Messi!

    Basın sözcüsü , ’nın frikik golünü övdü: O mesafeden o golü atacak iki oyuncu var. Biri Talisca, diğeri Messi. İkisi yarışsa kim kazanır bilemem

    'ta tam anlamıyla Anderson çılgınlığı yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısına damga vuran bir futbol oynayan ve jeneriklik goller kaydeden Brezilyalı yıldızı yönetici da öve öve bitiremedi. Albayrak, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim kaybetmek ister. Talisca'yı Beşiktaş'a kazandırmak için mücadele edeceğiz. Kötü oynadığında tahammül edilmiyor, iyi oynadığında tadından yenilmiyor. Serbest vuruşta o mesafeden gol atacak iki futbolcu var. Biri Talisca diğeri Messi. İkisi yarışa girse kim kazanır bilemem" ifadelerini kullandı. Albayrak, Talisca'nın attığı gol sonrası 'e sarılmasını ise "Onlar baba-oğul gibiler" sözleriyle açıkladı.

    2018'DE 6 GOL
    Anderson Talisca, 2018 yılına imzasını atıyor. 24 yaşındaki süper yıldız henüz Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde ligde çıktığı 4 maçta 6 kez fileleri sarstı. Antalya, Kasımpaşa ve Karabük ağlarına 2'şer gol gönderdi. Kupada da G.Birliği'ne 1 gol attı. Bu arada Talisca'nın Karabük maçında 28 metreden vurduğu frikikte meşin yuvarlağın 95 kilometrelik hıza ulaştığı ölçüldü. Ancak hızından daha çok çizdiği muhteşem kavis ön plana çıktı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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