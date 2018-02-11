Vagner Love afffetmiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah- beyazlı formayla ilk maçında duble yaptı. Devre arasında Alanyaspor'dan alınan Brezilyalı yıldız, dün akşam oynanan Karabük maçında 56'ıncı dakikada oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu filelere göndermeyi başardı. Love'un attığı gol sonrası Beşiktaş tribünleri de, sambacıyı uzun süre ayakta alkışladı. Bu arada Vagner Love'ın Karabükspor maçı istatistikleri dikkat çekti. Brezilyalı golcü oyuncu, Karabükspor'a karşı toplam 4 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 4 maçta Karabükspor ağlarını tam 7 kez havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor, ligde Karabükspor'u iki maçta da mağlup ederken toplam 6 golün 5'ini Vagner Love kaydetmiş ve hattrick yapmıştı. İlk isabetli şutunda topu ağlara gönderen Sambacı dün Karabük filelerini iki kez havalandırdı ve gol sayısını 7'ye çıkardı.



Siyah-beyazlıların yeni transferi Vagner Love'un attığı gollerin sonrasında Vodafone Park Stadı'nda Haddaway'in ünlü "What is Love" (Aşk nedir) müziği çaldı.