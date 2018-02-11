Vagner Love afffetmiyor
Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Love, siyah-beyazlı formayla ilk maçında duble yapmayı başardı. Sambacı yıldız, Karabükspor’a 4 maçta 7’inci golünü attı
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah- beyazlı formayla ilk maçında duble yaptı. Devre arasında Alanyaspor'dan alınan Brezilyalı yıldız, dün akşam oynanan Karabük maçında 56'ıncı dakikada oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu filelere göndermeyi başardı. Love'un attığı gol sonrası Beşiktaş tribünleri de, sambacıyı uzun süre ayakta alkışladı. Bu arada Vagner Love'ın Karabükspor maçı istatistikleri dikkat çekti. Brezilyalı golcü oyuncu, Karabükspor'a karşı toplam 4 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 4 maçta Karabükspor ağlarını tam 7 kez havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor, ligde Karabükspor'u iki maçta da mağlup ederken toplam 6 golün 5'ini Vagner Love kaydetmiş ve hattrick yapmıştı. İlk isabetli şutunda topu ağlara gönderen Sambacı dün Karabük filelerini iki kez havalandırdı ve gol sayısını 7'ye çıkardı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Vagner Love'un attığı gollerin sonrasında Vodafone Park Stadı'nda Haddaway'in ünlü "What is Love" (Aşk nedir) müziği çaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:04
-
Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
-
Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
-
‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
Vagner Love afffetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.