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    11 Şubat 2018, Pazar
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    afffetmiyor

    Vagner Love afffetmiyor

    ’ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Love, siyah-beyazlı formayla ilk maçında duble yapmayı başardı. yıldız, ’a 4 maçta 7’inci golünü attı

    'ın yeni transferi , siyah- beyazlı formayla ilk maçında duble yaptı. Devre arasında 'dan alınan Brezilyalı yıldız, dün akşam oynanan maçında 56'ıncı dakikada oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu filelere göndermeyi başardı. Love'un attığı gol sonrası Beşiktaş tribünleri de, sambacıyı uzun süre ayakta alkışladı. Bu arada Vagner Love'ın maçı istatistikleri dikkat çekti. Brezilyalı golcü oyuncu, Karabükspor'a karşı toplam 4 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 4 maçta Karabükspor ağlarını tam 7 kez havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor, ligde Karabükspor'u iki maçta da mağlup ederken toplam 6 golün 5'ini Vagner Love kaydetmiş ve hattrick yapmıştı. İlk isabetli şutunda topu ağlara gönderen dün Karabük filelerini iki kez havalandırdı ve gol sayısını 7'ye çıkardı.

    Siyah-beyazlıların yeni transferi Vagner Love'un attığı gollerin sonrasında Vodafone Park Stadı'nda Haddaway'in ünlü "What is Love" (Aşk nedir) müziği çaldı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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