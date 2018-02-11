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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'nın frikiğindeki o detay...

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'nın frikiğindeki o detay...

    Beşiktaş'ın sahasında Karabükspor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup ettiği karşılaşmada Talisca'nın attığı gol gecenin en çok konuşulan anı oldu.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:07
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