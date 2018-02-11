Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sanki 13 kişiydi
İzlemeyenler için şunu söyleyeyim, beşinci golün santrasında Karabüklüler başlarken 4-5 Beşiktaşlı oyuncu 90+1'de öyle bir pres yapıyor ki sanki bir gol atarlarsa ancak tur atlayacaklar. Karabük'ün durumu zor...
Asansör takım görüntüsündeler. Oyuncular mücadelesini yapıyor ama kulüp düşmüş.
Karabük için üzüldüm açıkçası, bitime 14 hafta kala şu duruma düştü. Abartmıyorum, 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Altıpastan kaçırıyorlar, yaydan kaçırıyorlar.
Sırf arzuları bir tane gol getirmiştir. Medel'in oyununu düşünecek olursak 14 kişiye karşı oynadılar.
Beşiktaş 13 kişi gibiydi. Hem tribünlere, hem izleyicilere keyif verdiler. Ben yanıldım, 6-7'ye gidiyor demiştim maçı, az söylemişim.
İlk yarının 8'inci haftası bittiğinde Galatasaray'ın 54-56 puan aralığında lider olacağını düşünüyorum.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:27
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Rıdvan Dilmen: Abartmıyorum...
Toplam 3
Yorum
göz adı üstünde şeytan,aziz ve terime asla söz söyleyemez çünkü onlar güçlü,şeytanda daima güçüden yana dır.
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike
Toplam 5
Yorum
EROL4242 korkaksınız Adamlar avrupada nasıl maçlar yapıyorlar
Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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