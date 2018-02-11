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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı

    Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sanki 13 kişiydi

    İzlemeyenler için şunu söyleyeyim, beşinci golün santrasında Karabüklüler başlarken 4-5 Beşiktaşlı oyuncu 90+1'de öyle bir pres yapıyor ki sanki bir gol atarlarsa ancak tur atlayacaklar. Karabük'ün durumu zor...
    Asansör takım görüntüsündeler. Oyuncular mücadelesini yapıyor ama kulüp düşmüş.
    Karabük için üzüldüm açıkçası, bitime 14 hafta kala şu duruma düştü. Abartmıyorum, 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Altıpastan kaçırıyorlar, yaydan kaçırıyorlar.
    Sırf arzuları bir tane gol getirmiştir. Medel'in oyununu düşünecek olursak 14 kişiye karşı oynadılar.
    Beşiktaş 13 kişi gibiydi. Hem tribünlere, hem izleyicilere keyif verdiler. Ben yanıldım, 6-7'ye gidiyor demiştim maçı, az söylemişim.
    İlk yarının 8'inci haftası bittiğinde Galatasaray'ın 54-56 puan aralığında lider olacağını düşünüyorum.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 08:27
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