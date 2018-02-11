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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ diye bağırın!

    ‘Pepe’ diye bağırın!

    Portekizli’nin attığı golün ardından tribünlere uyarı geldi

    Dün 'nin attığı golün ardından yaşananlar dikkat çekiciydi. Portekizli yıldız 14'te açılışı yapan golü atarken stat hoparlörlerinden "5 numara Pepe" diye bağırıldı ve tribünlerden karşı bir tepki beklenmedi. Uzun zamandır 'ta atılan gollerin ardından oyuncunun adı söylenip, hep birlikte bağırılıyordu. Karşılaşmanın devre arasında stadın anonsçusu bir açıklama yaparak, Pepe'nin sadece adının kullanılmasını istediğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Biz 3 kere '5 numara' diyeceğiz, siz de Pepe diye bağıracaksınız" denerek taraftara bilgi verildi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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