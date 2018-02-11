Orman'dan canlı yayında itiraf
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına katılan Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapmaktan memnun olduğunu dile getirirken yaşadığı stresten de dert yandı. Orman, başkanlığı bırakma konusunda da şu itirafta bulundu:
*Kibirli kişileri Beşiktaşlılar sevmez. Beşiktaş'ta olmak için mütevazı olmak lazım. Babam da eski yönetici olduğu için, bende o kültürün içinde büyüdüm yetiştim. O benim yaşamımın kendisi. Zaten eğer bir şeyde rol yapıyorsanız o ileride gerçeğe dönüşüyor. Başkanlık tabii ki çok güzel, hoş. Yaptığımız icraatlar beğenildiği zaman daha da güzel. Artık herkesin elinde fotoğraf makineleri, telefonlar sürekli göz önündesiniz. Bir fotoğrafa bir yorum yapsanız hemen gündeme geliyor. Bu da sizi çok kısıtlıyor. Ben de çok kısıtlanıyorum. Bazen diyorum ne zaman bıraksam diye. Aklımdan geçmiyor değil."
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:18
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Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
kartal abubakarda yapılan hata yapılmasın yaşı genç 20-25 milyon euru her neyse alınsın hemen milli takıma çağırılırsa ki öyle gözüküyor 80 eder
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Soldado’yu kesip Kane’i keşfettim
Toplam 2
Yorum
gıybet sherwood ayrıca soldado'yu alan fenerbahçe'ye de sabır dilediğini belirtti.
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Aysal: Para vermedik
Toplam 3
Yorum
gıybet parayı wesley'e verdiniz o da abisine verdi yani öyle mi?
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