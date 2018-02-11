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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Orman'dan canlı yayında itiraf

    Orman'dan canlı yayında itiraf

    Başkanı , A Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına katılan , siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapmaktan memnun olduğunu dile getirirken yaşadığı stresten de dert yandı. Orman, başkanlığı bırakma konusunda da şu itirafta bulundu:

    *Kibirli kişileri Beşiktaşlılar sevmez. Beşiktaş'ta olmak için mütevazı olmak lazım. Babam da eski yönetici olduğu için, bende o kültürün içinde büyüdüm yetiştim. O benim yaşamımın kendisi. Zaten eğer bir şeyde rol yapıyorsanız o ileride gerçeğe dönüşüyor. Başkanlık tabii ki çok güzel, hoş. Yaptığımız icraatlar beğenildiği zaman daha da güzel. Artık herkesin elinde fotoğraf makineleri, telefonlar sürekli göz önündesiniz. Bir fotoğrafa bir yorum yapsanız hemen gündeme geliyor. Bu da sizi çok kısıtlıyor. Ben de çok kısıtlanıyorum. Bazen diyorum ne zaman bıraksam diye. Aklımdan geçmiyor değil."

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:18
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