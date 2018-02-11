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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Orman'dan Bayern ve yanıtı!

    Orman'dan Bayern ve <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> yanıtı!
    BEŞİKTAŞ Başkanı , Beyaz TV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Takımda kiralık olarak forma giyen 'nn bonservisini Benfica'dan almak istediklerini belirten Başkan Orman, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakipleri 'i de eleyeceklerine inandığını söyledi. Orman ayrıca, "Ligde de hedefimiz şampiyonluk. 10 sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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