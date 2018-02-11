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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"

    Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"

    Başkanı , yıldız oyuncuları Anderson 'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.

    A Spor'da katıldığı Yaşasın Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunan Orman, 'nın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi ve bonservisini almak istediklerini ifade etti:

    "Talisca, Beşiktaş'la iyi bir uyum sağladı. İyi karakterli bir oyuncumuz. 31 Mayıs'a kadar sözleşemsi var. Her kulübün maddi sıkıntıları var. Bizim de var. Türk futbolunun şampiyon olmuş takımlarının finansman sıkıntıları var. "Maliyetleri nasıl aşağıya indirmemiz lazım" diye konuşuyoruz. Ama niyetimiz Talisca'nın bonservisini almak."

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:17
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