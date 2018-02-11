Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldız oyuncuları Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.
A Spor'da katıldığı Yaşasın Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunan Orman, Talisca'nın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi ve bonservisini almak istediklerini ifade etti:
"Talisca, Beşiktaş'la iyi bir uyum sağladı. İyi karakterli bir oyuncumuz. 31 Mayıs'a kadar sözleşemsi var. Her kulübün maddi sıkıntıları var. Bizim de var. Türk futbolunun şampiyon olmuş takımlarının finansman sıkıntıları var. "Maliyetleri nasıl aşağıya indirmemiz lazım" diye konuşuyoruz. Ama niyetimiz Talisca'nın bonservisini almak."
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:17
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Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
kartal abubakarda yapılan hata yapılmasın yaşı genç 20-25 milyon euru her neyse alınsın hemen milli takıma çağırılırsa ki öyle gözüküyor 80 eder
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Soldado’yu kesip Kane’i keşfettim
Toplam 2
Yorum
gıybet sherwood ayrıca soldado'yu alan fenerbahçe'ye de sabır dilediğini belirtti.
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Aysal: Para vermedik
Toplam 3
Yorum
gıybet parayı wesley'e verdiniz o da abisine verdi yani öyle mi?
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