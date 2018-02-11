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    11 Şubat 2018, Pazar
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    yerine Bitcoin!

    Negredo yerine Bitcoin!

    Beşiktaşlı taraftarlar, maçını da boş geçen İspanyol forvetle ilgili ilginç benzetmelerde bulundu

    Siyah-beyazlıların İspanyol forveti Alvaro , dün akşam da kaçırdığı gollerle taraftarlara yine saç baş yoldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar, Negredo için şu paylaşımlarda bulundular: "Negredo'yu satıp, Bitcoin falan alın", "Acıyın diyorlar, senelik 20 milyon TL kazanan adama niye acıyayım", "İyi futbolcu ama kısmet yollarında iltihap var, "Love'u okuyan hoca, Negredo'yu da okusun bir zahmet."
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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